Starbucks: augmentation de 4% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 0,75 dollar au titre de son premier trimestre 2022-23, en augmentation de 4%, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée de 14,5%, à comparer à 15,1% sur la même période de l'exercice précédent.



La chaine de cafés a vu ses revenus croitre de 8% pour atteindre un record de 8,7 milliards de dollars, malgré un effet devises défavorable d'environ 3%. Ses ventes mondiales à surface comparable ont augmenté de 5%, grâce à une hausse de 7% du ticket moyen.



'Presque tous les secteurs d'activité ont contribué à notre solide performance', note la CFO Rachel Ruggeri, ajoutant que les prévisions du groupe pour l'exercice 2022-23 restent inchangées, 'malgré les vents contraires de la Chine'.





