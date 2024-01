Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Starbucks: augmentation de 20% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Starbucks publie un BPA non-GAAP de 90 cents au titre de son premier trimestre 2023-24, en augmentation de 20% par rapport à l'année précédente, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 1,3 point à 15,8%.



A 9,4 milliards de dollars, les revenus de la chaine de cafés se sont accrus de 8%, dont une augmentation des ventes à magasins comparables de 5%, en raison de hausses de 3% de la fréquentation et de 2% du ticket moyen.



'A noter l'engagement inébranlable de nos clients les plus fidèles, ainsi que la croissance des membres de nos programmes de fidélité, de l'offre et de la dépense par membre', souligne son CEO Laxman Narasimhan.





STARBUCKS NASDAQ +0.30%