Stanhope Capital rachète FWM Holdings

(AOF) - Stanhope Capital a annoncé l'acquisition de FWM Holdings, propriétaire du gérant américain, Forbes Family Trust («FFT), le prestigieux gérant américain. Il affiche désormais plus de 23,5 milliards de dollars d'actifs, employant 135 personnes à partir de 6 bureaux à travers le monde. Fondé par Keith Bloomfield pour gérer la fortune des membres de la famille Forbes, FFT ouvrit ses portes aux clients externes en 2009 et gère aujourd'hui 10,5 milliards de dollars à partir de ses bureaux de New York, Philadelphie et Palm Beach.

Au-delà de ses activités de gestion de fortune, la société qui emploie 50 personnes, est aussi un leader reconnu dans le domaine de la gestion alternative, ayant acquis en 2019 la société Optima, un spécialiste des hedge funds.

Fondé en 2004 par le financier Français Daniel Pinto, Stanhope Capital gère aujourd'hui près de 13 milliards de dollars pour des clients privés et institutionnels avec une présence forte au Royaume Uni, en Suisse et en France.

" Le rapprochement de Stanhope Capital et de FWM permettra au groupe d'offrir à ses clients une plateforme d'investissement commune réellement mondiale, aussi bien dans les actifs cotés que non-cotés avec des experts basés dans plusieurs grandes capitales financières " a souligné le groupe financier.