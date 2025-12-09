 Aller au contenu principal
Standard Lithium JV attire plus d'un milliard de dollars de financement pour son projet dans l'Arkansas
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'informations sur la coentreprise à partir du paragraphe 2)

Smackover Lithium, une coentreprise entre Standard Lithium SLI.V et Equinor EQNR.OL , a déclaré mardi qu'elle avait attiré plus d'un milliard de dollars d'intérêt financier pour son projet de lithium dans le sud-ouest de l'Arkansas.

Trois agences de crédit à l'exportation, dont EXIM et Export Finance Norway, ont manifesté leur intérêt pour un financement par emprunt du projet.

Les actions de Standard Lithium cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 5 % avant la mise sur le marché.

La coentreprise cherche à obtenir jusqu'à 1,1 milliard de dollars de dette garantie de premier rang pour couvrir la majeure partie du coût de construction de la première phase du projet, qui s'élève à 1,45 milliard de dollars.

Le financement comprendrait des prêts et des garanties d'agences de crédit à l'exportation, ainsi que des emprunts supplémentaires auprès de banques commerciales.

Au début de l'année, Standard Lithium a reçu une subvention de 225 millions de dollars du ministère américain de l'énergie, ce qui a donné un coup de pouce à l'entreprise qui est en concurrence avec Exxon Mobil XOM.N pour devenir le premier producteur de lithium dans l'Arkansas, qui détient l'un des plus grands gisements de ce métal pour batteries en Amérique du Nord.

Formée en mai 2024, la coentreprise développe plusieurs projets d'extraction directe de lithium dans le sud-ouest de l'Arkansas et l'est du Texas. Standard Lithium détient 55 % des parts et exploite les projets, tandis qu'Equinor détient les 45 % restants.

© 2025 Thomson Reuters.

