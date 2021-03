Standard Life Aberdeen rejoint l'alliance Net Zero Asset Managers

(AOF) - Standard Life Aberdeen a annoncé avoir rejoint l'initiative Net Zero Asset Managers, une initiative qui permettra aux gestionnaires d'actifs de travailler en collaboration avec leurs clients pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ou plus tôt. Cela signifie développer des solutions Net Zero à travers les classes d'actifs pour permettre aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs en 2050.

" Pour conduire ce changement, nous développons une gamme de solutions Net Zero et nous sommes impatients de travailler avec nos clients pour augmenter le pourcentage de nos encours qui est aligné sur le Net Zero au fil du temps, " a déclaré Stephen Bird, CEO Standard Life Aberdeen.