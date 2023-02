Standard Chartered : l'économiste Philippe Dauba-Pantanacce vient renforcer l'équipe parisienne

(AOF) - Standard Chartered a annoncé le transfert de Philippe Dauba-Pantanacce, l'un de ses économistes seniors, au sein de son bureau de Paris. Jusqu’alors basé à Londres, Philippe Dauba-Pantanacce dirige la recherche économique sur la géopolitique mondiale au sein du département Recherche de Standard Chartered. Il sera le premier membre de l'équipe Global Research à être basé en Europe continentale. La banque britannique « démontre ainsi le renforcement de son engagement sur le continent ».

Standard Chartereda établi son siège pour l'Europe continentale à Francfort. La banque dispose de bureaux en Suède et en France depuis 2008. La succursale de Paris sert la clientèle française et d'Europe du Sud.

Philippe Dauba-Pantanacce évolue au sein de Standard Chartered depuis plus de 15 ans. Il a débuté à Dubaï en tant qu'économiste couvrant le Moyen-Orient et la Turquie, avant de rejoindre le siège de la Banque à Londres. Il est titulaire d'une licence et d'un master de l'Université Paris Dauphine, d'un master de Sciences-Po Paris et d'un master de l'Université Columbia à New York.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.