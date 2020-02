STANDARD CHARTERED : l'atteinte d'une rentabilité de 10% prendra plus de temps que prévu

(AOF) - Standard Chartered PLC rejoint la longue liste des banques européennes à repousser dans le temps l'atteinte de son objectif de rentabilité des fonds propres tangibles. La banque britannique très présente en Asie visait une rentabilité d'au moins 10% d'ici 2021. Elle s'était élevée à 6,4% en 2019.

" La baisse des taux d'intérêt, le ralentissement de la croissance économique mondiale, l'affaiblissement de l'économie de Hong Kong et l'impact de la récente épidémie de coronavirus entraîneront probablement une croissance des revenus en 2020 inférieure à notre objectif à moyen terme de 5 à 7 % " a-t-elle expliqué.

Le ratio des fonds propres durs s'est élevé à 13,8% en fin 2019, ressortant dans la fourchette d'objectifs.

Standard Chartered PLC a annoncé des rachats d'actions pour 0,5 milliard de livres, qui réduiront ce ratio de 20 points de base.

Au quatrième trimestre, les revenus ajustés sont restés quasiment stables à 2,592 milliards de dollars. La banque a généré un profit avant impôts de 194 millions de dollars contre une perte de 860 millions de dollars, un an auparavant. Standard Chartered PLC avait alors enregistré d'importantes provisions pour litiges.

Le profit ajusté avant impôts est ressorti à 325 millions de dollars, inférieur de 32% aux attentes.

