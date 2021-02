Stagnation de la production industrielle allemande en décembre

Le PIB allemand a progressé de 0,1% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, avait annoncé fin janvier Destatis. Sur l'ensemble de l'année, l'économie allemande s'est contractée de 5%, soit sa plus mauvaise performance depuis la crise financière. Les détails du PIB au quatrième trimestre seront publiés le 24 février.

(AOF) - En Allemagne, la production industrielle est restée stable en décembre, a annoncé Destatis, l'office fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3% après +1,5% en novembre, chiffre révisé de +0,9%. La production industrielle hors énergie et construction a augmenté de 0,9 %. Au sein de l'industrie, la production de biens intermédiaires a augmenté de 2 % et la production de biens de consommation de 2,6 %. La production de biens d'équipement a diminué de 0,5 %.

