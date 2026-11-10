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Stablecoins : près de 5 milliards de dollars en moins en une semaine
information fournie par Cryptoast 10/11/2026 à 09:30

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Stablecoins : près de 5 milliards de dollars en moins en une semaine

Stablecoins : près de 5 milliards de dollars en moins en une semaine

Début novembre, la valeur des stablecoins en circulation a reculé de près de 5 milliards de dollars en une semaine. L’USDT de Tether et l’USDC de Circle sont tous deux en baisse. Faut-il y voir le signe que des capitaux quittent le marché des cryptomonnaies ?

Près de 5 milliards de dollars de stablecoins en moins en une semaine

La valeur totale des stablecoins en circulation est passée de 298,24 à 293,25 milliards de dollars en sept jours au début de novembre, selon les données de DefiLlama relayées le 7 novembre. Le recul atteint 4,99 milliards de dollars, soit 1,7 %. La baisse s’est poursuivie depuis. Hier, DefiLlama recensait 289,79 milliards de dollars de stablecoins en circulation, en recul de 4,57 % sur un mois.

Pour les stablecoins adossés au dollar, l’offre diminue lorsque les rachats dépassent les nouvelles émissions. Lorsqu’un détenteur demande le remboursement de ses tokens, l’émetteur lui restitue des dollars et retire les tokens correspondants de la circulation. Une vente sur une plateforme d’échange, elle, laisse l’offre totale intacte puisque les tokens changent simplement de mains.

L’USDT de Tether et l’USDC de Circle reculent

Au 10 novembre, l’USDT de Tether représentait 176,21 milliards de dollars en circulation, en baisse de 1,32 % sur sept jours. Sur la même période, l’USDC de Circle a reculé de 1,25 %, à 70,38 milliards de dollars. À eux deux, ils représentent encore près de 85 % de la capitalisation totale des stablecoins.

La supply de stablecoins.

La supply de stablecoins.

Sur Ethereum, Circle a émis 24,3 milliards de dollars d’USDC en un mois et en a détruit 27,4 milliards, soit une baisse nette de 3,1 milliards, d’après un rapport de DefiLlama Research daté du 6 novembre. En publiant ses résultats trimestriels deux jours plus tôt, Circle a également indiqué avoir réduit ses effectifs d’environ 5 % dans le cadre d’une restructuration.

Le repli est plus marqué pour le Sky Dollar (USDS). L’offre de ce stablecoin, que les utilisateurs peuvent déposer sur le protocole Sky pour obtenir un rendement, est passée de 6,48 à 5,59 milliards de dollars en une seule journée.

Des capitaux quittent-ils le marché crypto ?

Les investisseurs peuvent conserver des stablecoins sur les plateformes d’échange en attendant d’acheter du Bitcoin, de l’Ether ou d’autres cryptomonnaies. Quand l’offre se contracte, une partie de ces liquidités peut avoir quitté le marché. L’ampleur du recul ne dit toutefois pas combien d’investisseurs ont réduit leur exposition aux cryptomonnaies.

Les rachats peuvent aussi refléter des mouvements de trésorerie. Les teneurs de marché, qui assurent la liquidité des échanges, peuvent reconvertir en dollars des stablecoins devenus excédentaires.

Des fonds peuvent également réallouer leur trésorerie à des bons du Trésor américain. Du côté des produits cotés, les ETF Ether au comptant américains ont enregistré 365,3 millions de dollars de sorties nettes sur la semaine close le 6 novembre.

Source : The Block , DefiLlama

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