Stabilité en vue en Europe avant les décisions de la BCE

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note globalement stable jeudi avant ‌les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et après les récentes secousses des marchés liées à une envolée des cours du pétrole.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 ​parisien devrait grignoter 0,10% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,20%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,22% et le Stoxx 600 en hausse de 0,08%.

La BCE publiera à 12h15 GMT un communiqué de politique monétaire dans lequel un nouveau relèvement de ses coûts d'emprunt de 25 points de ​base est largement anticipé par les marchés, ce qui porterait son taux de dépôt à 2,50%.

Cette hausse du loyer de l'argent est censée calmer l'envolée des prix alors que l'inflation en zone euro a atteint en août 3,3% sur un an, selon des ​données préliminaires. La publication à 06h00 GMT de l'indice définitif des prix à la consommation ⁠en Allemagne, première économie de la zone euro, pourrait confirmer cette accélération de l'inflation dans le bloc monétaire.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les prix à la production (PPI) à 12h30 ‌GMT et les prix à la consommation (CPI) vendredi, à une semaine de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Sur le plan géopolitique, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré mercredi avoir tiré des missiles balistiques sur une base militaire en Jordanie utilisée par l'armée américaine ​et attaqué dix navires après que les Etats-Unis ont détruit cinq pétroliers ‌iraniens, dans une nouvelle escalade des tensions.

Le Wall Street Journal, citant des responsables américains, a par ailleurs rapporté que le conflit avec ⁠l'Iran pourrait durer jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Ce contexte pourrait laisser les investisseurs sur la défensive alors que le cours du pétrole Brent se maintient jeudi au-dessus de la barre des 100 dollars le baril et les rendements obligataires flambent.

"Ces attaques réciproques laissent penser que les flux pétroliers en provenance du golfe Persique resteront probablement perturbés dans un avenir prévisible", ⁠prévient Daniel Hynes, analyste chez ANZ, dans ‌une note.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, alors que les prix du pétrole ont continué de grimper dans un ⁠contexte d'hostilités accrues au Moyen-Orient, tandis que les rendements obligataires ont progressé dans l'attente de la publication de données clé sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,77% à 52.381,02 points.

Le ‌S&P-500, plus large, a perdu 0,48% à 7.636,46 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,64% à 26.253,34 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei ⁠refluait de 0,8%, à 64.597,46 points, et le Topix, plus large, cédait 0,30% à 4.032,89 points, dans un contexte d'aggravation du ⁠conflit au Moyen-Orient et de hausse des prix ‌du pétrole.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 1% alors que les tensions au Moyen-Orient ont ravivé les inquiétudes sur le pétrole et l'inflation.

Le Kospi sud-coréen abandonne 0,28%, ​tandis que l'indice de référence Hang Seng à Hong Kong chute de 1,3%.

En Chine, le SSE Composite ‌de Shanghai fléchit de 0,35% et le CSI 300 reflue de 0,42%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar reprend son souffle, reculant de 0,07% face à un panier de devises de référence, après ses récents gains, les ​cambistes étudiant l'impact de la flambée des prix du pétrole et des rendements obligataires.

L'euro grappille 0,04%, à 1,1637 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3552 dollar (+0,07%).

Le yen se maintient à un niveau élevé, proche de son pic de sept mois, en hausse d'environ 0,1% à 153,35, avant un relèvement prévu des taux directeurs de la Banque du Japon (BoJ) la semaine prochaine.

Le ⁠rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,8407%, après une hausse de 3,2 points la veille, son niveau le plus élevé depuis novembre 2023.

PÉTROLE

Les cours pétroliers restent à un niveau élevé jeudi sur fond de craintes concernant l'approvisionnement, l'Iran et les Etats-Unis ayant échangé d'importantes frappes alors que leur conflit a désormais dépassé le seuil des six mois.

Le Brent reflue de 0,25% à 100,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,03% à 96,01 dollars.

Les prix du Brent ont bondi de près de 30% par rapport aux plus bas atteints début août.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Inflation IPCH août

- sur un mois 0,2% 0,2%*

- sur un an 2,9% 2,9%*

USA 12h30 Prix à la production (PPI) août

- sur un mois 0,4% 0,0%

- sur un an 5,3% 4,7%

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 205.000 206.000

chômage 5 ​sept.

* première estimation

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)