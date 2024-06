Stabilité en vue des marchés européens, nouveau plan stratégique pour Quadient

(AOF) - Les Bourses européennes devraient être stables ce mercredi après deux séances d'affilée de rebond. Le CAC 40 devrait gagner 0,07%. Les marchés seront fermés à Wall Street, la journée étant fériée aux Etats-Unis en raison du "Juneteenth". Côté statistiques, l'inflation au Royaume-Uni est resté stable au mois de mai en rythme mensuel. Côté valeurs, Quadient a présenté son nouveau plan stratégique baptisé 'Elevate to 2030'. La société vise notamment plus d'un milliard d'euros de revenus annuels liés aux abonnements et 250 millions d'euros d'EBIT courant en 2030.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Figeac Aéro

A l'occasion du salon international Eurosatory, Figeac Aéro annonce la signature d'un nouvel accord avec KNDS, le spécialiste franco-allemand de la défense terrestre, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le nouvel accord est un avenant à un contrat signé en 2020, portant sur l'usinage, le traitement de surface et l'assemblage d'un ensemble de pièces élémentaires destinées à des programmes de véhicules blindés en France et à l'export.

HRS

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la première commande d'une station hydrogène HRS14 hors d'Europe, à destination d'un développeur de projets en Arabie Saoudite. La station HRS14, commandée par cet énergéticien national, acteur majeur de la région, ravitaillera une flotte prévisionnelle de 20 bus et des véhicules légers à partir de juillet 2024. Les sociétés entendent communiquer plus amplement après installation de la station au second semestre 2024.

Quadient

Quadient a dévoilé son nouveau plan stratégique "Elevate to 2030". Sur cette période, le groupe vise plus de 1 milliard d'euros de revenus liés aux souscriptions, soit une augmentation de plus de 250 millions d'euros par rapport à 2023, et environ 250 millions d'euros d'EBIT courant, soit une augmentation de 100 millions d'euros par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires total devrait atteindre 1,3 milliard d'euros en 2030, porté par une croissance à 2 chiffres des activités Digital et Lockers, ainsi que par la résilience de la plateforme d'automatisation Mail.

Vinci

En mai, l’ensemble des plateformes du réseau de Vinci Airports ont vu leur trafic progresser de 8,7% par rapport à l’année dernière. Au global, le trafic passagers ressort à un niveau supérieur à celui d’avant crise sanitaire. Le trafic s'affiche en revanche en baisse de 0,4% pour Vinci Autoroutes en mai sur un an.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation ralentissent de 2% en mai comme attendu après 2,3% en avril. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,3% en avril comme le mois précédent.

16h00 aux Etats-Unis

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mai sera publié à 16h.

Les Bourses américaines fermées pour la journée de l'émancipation

Hier à Paris

Les marchés européens ont confirmé leur rebond d'hier au sortir d'une séance rythmée par plusieurs statistiques. Si le taux d'inflation en zone euro a accéléré sur un an en mai, les ventes au détail ont augmenté moins que prévu aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, Carrefour a fini lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne. Bercy réclamerait 200 millions d'euros d'amende contre le distributeur, dénonçant des "pratiques abusives au détriment de ses franchisés et locataires gérants". Le CAC 40 a gagné 0,76% à 7628 points et l'EuroStoxx 50 progressé de 0,65% à 4912 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en légère hausse. Côté statistiques, les ventes au détail ont augmenté moins qu'attendu au mois de mai. Côté valeurs, Nvidia est devenu ce mardi la première capitalisation boursière mondiale, devant Microsoft et Apple. Sa valorisation est montée jusqu'à 3,5% à 135,58 dollars, portant sa capitalisation boursière à 3335 milliards de dollars. Le Nasdaq a progressé de 0,03% à 17862 points et le S&P 500 a gagné 0,25% à 5487 points. Ces deux indices ont signé de nouveaux records en clôture. Le Dow Jones s'est adjugé 0,15% à 38834 points.