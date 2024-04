Stabilité en vue des marchés américains avant l'inflation

(AOF) - Les indices à Wall Street devraient être stables à l'ouverture de la séance ce lundi. Cette semaine, côté statistiques, les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis du mois de mars seront publiés mercredi. Ils seront suivis de l'indice des prix à la production sur ce même mois jeudi. En outre, la saison des résultats du premier trimestre débutera en fin de semaine avec ceux de Delta Airlines et des banques américaines. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq grappillent respectivement 0,10% et 0,16%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en territoire positif lors de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont pris connaissance du rapport mensuel clé sur l'emploi outre-Atlantique : 303000 emplois ont ainsi été enregistrés dans le secteur non agricole, comparé à un consensus de 212000 emplois, après 270000 en février. Les marchés monétaires tablent désormais sur deux baisses de taux cette année, contre trois il y a encore quelques semaines. Le Dow Jones a gagné 0,80% à 39904,04 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,24% à 16248,52 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique majeure n'est attendue ce jour

Les valeurs à suivre

Boeing/Southwest Airlines

Juste avant de décoller de l'aéroport de Denver en direction de Houston, un appareil Boeing 737-800 de la compagnie Southwest Airlines a perdu une partie du capot de son moteur hier.135 passagers et six membres d'équipage étaient présents à bord de cet appareil. "Nous sommes désolés pour toute inquiétude causée ce matin", a répondu hier la compagnie aérienne à un des passagers sur Twitter. La Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité de l'aviation américaine, a ouvert une enquête, suite à ce nouvel incident visant le constructeur aéronautique.

Spirit Airlines

Spirit Airlines a conclu un accord avec Airbus pour reporter tous les avions en commande dont la livraison était prévue au deuxième trimestre 2025 jusqu'à fin 2026. Elle est reportée à la période 2030-2031. Ces reports ne comprennent pas les avions en location directe avec une livraison prévue au deuxième trimestre 2025 et une autre au troisième trimestre 2025. Cet accord avec Airbus améliorera la position de liquidité de Spirit Airlines d'environ 340 millions de dollars au cours des deux prochaines années.

Tesla

Tesla, dont l'action progresse de près de 4% en avant-Bourse, a annoncé qu'il dévoilera un "Robotaxi" le 8 août dans un message posté sur X par son directeur général, Elon Musk. Ce véhicule du futur, sans volant ni pédales, présenté pour la première fois aux investisseurs en 2019, a longtemps été un élément clé de la forte valorisation du constructeur automobile américain. Cette annonce intervient alors que le groupe a publié des livraisons décevantes au titre du premier trimestre : 386810 véhicules alors que les analystes prévoyaient 450000 livraisons.

TSMC

Les États-Unis prévoient d'accorder à Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,6 milliards de dollars de subventions et jusqu'à 5 milliards de dollars de prêts pour aider le premier fabricant mondial de puces à construire une usine de production en Arizona. Le groupe taïwanais construira une troisième usine à Phoenix, qui viendra s'ajouter aux deux installations, qui devraient entrer en production en 2025 et 2028. TSMC va en tout investir plus de 65 milliards de dollars.