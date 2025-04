Stabilité en vue à Wall Street après une myriade de résultats

Le chiffre d'affaires consolidé de UPS a baissé de 0,7% à 21,5 milliards de dollars au premier trimestre. Le bénéfice d'exploitation sur cette période s'est élevé à 1,7 milliard de dollars, en hausse de 3,3%. Le bénéfice dilué par action a progressé de 4,2% à 1,49 dollar, dépassant de 8 cents le consensus. Compte tenu de l'incertitude macroéconomique actuelle, l'entreprise de livraison et de logistique ne publie aucune mise à jour de ses perspectives annuelles précédemment publiées.

Le fabricant de semi-conducteurs NXP a annoncé le départ pour raisons personnelles de son PDG, Kurt Sievers, à l'occasion de la publication des comptes du premier trimestre. En poste depuis mai 2020, il sera remplacé par Rafael Sotomayor, qui est actuellement vice-président exécutif du groupe, à partir de fin octobre. " Nous opérons dans un environnement très incertain, influencé par des tarifs dont les effets directs et indirects sont volatils " a déclaré Kurt Sievers.

Kraft Heinz a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'ensemble de l'année, sur fond de conjoncture économique incertaine. L'entreprise agroalimentaire américaine a dégagé au titre de son premier trimestre un bénéfice ajusté par action de 62 cents, à comparer à un consensus de 60 cents. En revanche, le chiffre d'affaires net de 6 milliards de dollars s'inscrit en ligne avec les attentes. Il a reculé de 4,7% en données organiques.

Coca-Cola a fait état d'un bpa ajusté de 73 cents au premier trimestre clos en mars, là où le consensus ciblait 72 cents. Sur la période, les revenus ont décliné de 2%, à 11,1 milliards de dollars, conformément aux attentes. Le géant américain des sodas a, par ailleurs, estimé que l'impact des droits de douane sur ses activités serait probablement " gérable ". La marque d'Atlanta et d'autres fabricants de boissons sont confrontés à des droits de douane de 25 % sur l'aluminium qu'ils utilisent pour les canettes, entre autres.

L'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en mars sera connu à 15h00 avant l'indice de confiance des consommateurs de Conference Board en avril et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes à 16 heures.

Les stocks de grossistes ont progressé de 0,5% en mars contre une hausse attendue de 0,6%, et après une augmentation de 0,3% en février.

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sur une note stable alors que les investisseurs suivent de près les résultats d'entreprises avant plusieurs statistiques clés à venir dans la semaine. Au chapitre des valeurs, General Motors a suspendu ses objectifs financiers annuels en raison de la guerre commerciale. Si Coca-Cola a maintenu ses prévisions annuelles, ce n'est pas le cas en revanche pour Kraft Heinz, qui a lancé un warning. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq grappillent respectivement 0,06% et 0,01%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.