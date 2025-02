Stabilité en vue à Paris, Kering en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre. Hier soir, Donald Trump a transformé ses parole en actes en annonçant 25% de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis.En Europe, la saison des résultats reprend de plus belle. Les investisseurs réagiront notamment aux performances trimestrielles d’Unicredit et de Kering. Beneteau a par ailleurs relevé sa prévision de résultats. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 1,9 point de base à 2,384%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Kering

Kering a enregistré en 2024 un résultat net part du groupe de 1,133 milliard d’euros, en baisse de 62%. Le résultat opérationnel courant du groupe de luxe a chuté de 46% à 2,55 milliards d’euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 14,9% en 2024, contre 24,3% en 2023. Sa griffe phare, Gucci, a vu son résultat opérationnel courant chuter de 51% à 1,6 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe a chuté de 12% à 17 194 milliards d'euros. Il a également baisse de 12% en comparable.

Lacroix

Sur l’ensemble de l’exercice 2024, Lacroix a enregistré un chiffre d’affaires consolidé (intégrant 4 mois du segment Signalisation et excluant City-Mobilité) de 635,6 millions d'euros, légèrement en deçà de la cible visé (autour de 640 millions d'euros). Il est en retrait de 13,4% par rapport à son niveau de 2023 (733,9 millions d'euros). À périmètre comparable, l’activité du groupe est en repli 8,6% sur la période. Sur cette année, l’activité Electronics est en repli de 12,1%, à 494,3 millions d'euros, contre 562,1 millions un an plus tôt.

Delfingen

Delfingen affiche un chiffre d’affaires de 98,8 millions d’euros au quatrième trimestre 2024, en baisse de 8,4 %, contre -12,9 % au 3ème trimestre. Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 423,7 millions d'euros, en baisse de 7,2 % sur un an. L’équipementier automobile invoque la poursuite de gains de parts de marché dans les activités textiles en Europe, qui compense en partie la fin de vie de contrats ex-Schlemmer dans le domaine des pièces injectées (11 millions d'euros) et de contrats dans l’activité tubes techniques pour les fluides (7 millions d'euros).

Beneteau

Beneteau affiche un chiffre d’affaires de 298 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en baisse de 17,2%, mais meilleur que prévu. Le spécialiste de la plaisance attend une marge opérationnelle courante 2024 "sensiblement supérieure aux dernières prévisions" (comprises entre 4% et 6%). Il anticipe au premier semestre 2025 un ralentissement des ventes en voile multicoques et la poursuite du déstockage réseau, avec une reprise progressive à partir du second semestre, impulsée par l’introduction de 20 nouveaux modèles et par une normalisation des stocks concessionnaires

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'audition de Jerome Powell devant la commission bancaire du sénat à 16 heures.

Ce matin, l'euro est stable à 1,0304 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont progressé même si Donald Trump va imposer dès ce lundi une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. " Personne ne sait si et quand ces droits de douane entreront en vigueur. Entre demain et jamais, tout est possible. Il n'est donc pas encore opportun de se préparer aux conséquences des droits de douane annoncés " a réagi Commerzbank. A Paris, l'ouverture du sommet de l'IA a bénéficié notamment à Schneider Electric, OVHcloud et LightOn. Le CAC 40 a gagné 0,42% à 8006,22 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,71% à 5363,15 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a fini en hausse. Alors que Donald Trump devait imposer une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis, Nucor et Steel Dynamics ont fini parmi les plus fortes progressions du S&P500. "Le marché ne surréagit pas, estimant qu’il s’agit encore d’une technique de négociation", explique Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM. Côté valeurs, McDonald’s a progressé malgré une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles aux États-Unis. Le Dow Jones a gagné 0,38% à 44 470,41 points et le Nasdaq Composite, 0,98% à 19714,27 points.