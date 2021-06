Stabilité de l'euro dollar avant la Fed

Selon le sondage réalisé par Bank of America auprès des gérants au niveau mondial effectué au début de ce mois, 63% d'entre eux s'attendent à ce que la Fed signale le début du tapering en août/septembre. Elle pourrait le faire à l'occasion du traditionnel symposium de fin d'été des banquiers centraux à Jackson Hole.

(AOF) - En dépit de plusieurs statistiques américaines importantes, dont les ventes au détail, l'euro affiche un gain symbolique de 0,02% à 1,2123 dollar vers 17h30. " La Fed a souligné à plusieurs reprises qu'elle souhaitait voir des progrès substantiels vers ses objectifs de plein emploi et d'inflation avant de réduire ses achats d'actifs ", rappelle Commerzbank. Elle n'envisagera donc pas de 'tapering' avant plusieurs données favorables sur l'emploi.

