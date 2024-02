Stabilité de l'euro contre le dollar

"Certes, les indicateurs avancés devraient rester en dessous de la barre des 50 et donc en territoire de contraction. La vallée des larmes de la zone euro n'est donc pas encore terminée. Toutefois, une première lueur d'espoir est perceptible, car les indices des directeurs d'achat devraient au moins remonter légèrement et l'ambiance devrait s'améliorer quelque peu", prévoit l'économiste.

(AOF) - En fin d'après-midi, l'euro grappille 0,01% à 1,0812 dollar alors que les investisseurs prendront connaissance demain des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février en Europe. Pour Commerzbank, ces statistiques pourraient persuader le marché d'abandonner ses espoirs prématurés d'une baisse des taux en avril.

