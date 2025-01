Stabilité attendue en Europe; la Fed et la BCE au menu

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note stable au lendemain d'une nette secousse dans le secteur technologique avec l'irruption de la start-up chinoise DeeepSeek dans le domaine de l'IA, qui a remis en cause la valorisation des géants technologiques. La saison des résultats d'entreprises se poursuit alors que les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE seront connues respectivement mercredi et jeudi. Banque du Canada (BoC) et la Riksbank suédoise doivent également rendre leurs décisions avant la publication vendredi aux Etats-Unis de l'indice PCE en décembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alten

En 2024, la croissance de l'activité d'Alten s'établit à 1,8% à 4,14 milliards d'euros : 4,8% en France, 0,4% hors de France. À périmètre et change constants, l'activité est en légère décroissance : -0,2% (+4,8% en France et -2,6% hors de France). "Les secteurs Défense & Sécurité, Aéronautique Civil, Ferroviaire et Énergie continuent de croître. La croissance organique reste satisfaisante en France et en Europe du Sud. A l'inverse, le recul de l'activité est sensible au Royaume-Uni et en Europe du Nord. En Asie et en Amérique du Nord l'activité décroit légèrement", indiq

ID Logistics

ID Logistics enregistre un chiffre d'affaires 2024 de 3,27 milliards d'euros, en croissance de 19,1%. Cette bonne performance intègre le chiffre d'affaires de Spedimex, société acquise en Pologne et consolidée depuis le 1er juin 2023. Retraitée de cet effet périmètre et d'un effet de change légèrement défavorable en 2024, la croissance est de 17,2% à données comparables par rapport à 2023. Au cours de l'exercice 2024, ID Logistics a démarré 26 nouveaux dossiers.

Quadient

Quadient annonce un partenariat avec Buzz Bingo pour déployer les consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans 35 des 81 clubs de bingo du Royaume-Uni, avec comme objectifs de réaliser des installations supplémentaires à l’avenir. Cette collaboration facilite la collecte, la livraison et le retour des colis tout en améliorant l’expérience client dans les établissements Buzz Bingo.

OPmobility

OPmobility annonce que lors de sa réunion du 11 décembre 2024, le conseil d’administration a décidé l’annulation de 1 500 000 actions propres, soit 1,03% du capital social, une opération qui prendra effet le 29 janvier 2025. A la suite de cette réduction de capital, le capital social de l’équipementier automobile sera ramené de 145 522 153 actions à 144 022 153 actions d’une valeur nominale de 0,06 euro, soit un montant de 8 641 329,18 euros. La participation de la holding de contrôle Burelle SA sera ainsi portée, après cette opération, de 60,01% à 60,63% du capital social.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en décembre seront connus à 14h30 avant la Confiance des consommateurs - Conference Board à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,58% à 1,0463 dollar.

Hier à Paris

Hormis le Footsie, les marchés européens ont clôturé en repli pour démarrer la semaine. Les valeurs technologiques ont été pénalisées après les annonces de DeepSeek. Cette start-up chinoise, spécialisée dans l'IA, a annoncé le lancement d'un modèle plus performant que ChatGPT. A Paris, Schneider Electric a fermé la marche du CAC 40, talonné par Legrand. Restant sur une série de neuf séances consécutives de hausse, l'indice phare de la place parisienne a cédé 0,27% à 7906 points. L'EuroStoxx 50 a perdu 0,61% à 5187 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé sur fond d'inquiétudes autour de l'IA.Les valeurs technologiques ont été particulièrement pénalisées après les annonces de la start-up chinoise DeepSeek. DeepSeek est devenue l'application gratuite la plus téléchargée sur la boutique en ligne d' Apple aux Etats-Unis, supplantant ChatGPT, le chatbot d'OpenAI qui a lancé la course à l'IA générative fin 2022. Nvidia, géant américain des semi-conducteurs, a dévissé de près de 17%. Le Dow Jones a progressé de 0,65% à 44713 points tandis que le Nasdaq a reculé de 3,07% à 19341 points.