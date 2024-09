Stabilité attendue des indices européens ; reprise à Wall Street

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note stable à l'ouverture de la deuxième séance de la semaine. Les volumes d'échanges devraient être plus importants ce mardi en raison de la reprise de Wall Street après un week-end prolongé. Les investisseurs prendront connaissance en fin de semaine du rapport officiel mensuel du département américain du Travail sur les créations d'emplois, le salaire et le chômage. En attendant, la publication de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois d'août figure au menu du jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Axway

Axway annonce le succès de l'acquisition de Sopra Banking Software, permettant à la société de devenir l'un des principaux éditeurs français de logiciels d'entreprise, "avec des positions de premier plan dans l’industrie bancaire et les services financiers". Annoncé à la fin du mois de février,ce projet d'acquisition de Sopra Banking Software par Axway permet la naissance d’un nouvel acteur majeur des logiciels d’entreprise. Le groupe sera dirigé par Patrick Donovan, en tant que directeur général, et Eric Bierry, qui exercera le rôle de directeur général adjoint.

emeis

emeis annonce qu’à compter du 2 septembre, Jean-Marc Boursier rejoint son équipe de direction en tant que directeur financier du groupe en remplacement de Laurent Lemaire en poste depuis 2021, qui quitte la société. Diplômé de Télécom Sud Paris et titulaire du Master en Finances d’HEC, Jean-Marc Boursier assurera la transition en parallèle du recrutement d’un nouveau directeur financier. Ayant occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Suez , il possède une solide expertise en matière de finances et de pilotage de fonctions transverses ainsi qu’un parcours opérationnel.

Valneva

Valneva et Pfizer ont annoncé des données positives sur l'immunogénicité et l'innocuité de l'étude de Phase 2 VLA15-221, suite à une deuxième vaccination de rappel avec son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, administrée un an après la première dose de rappel. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment qu'environ 476 000 personnes sont diagnostiquées et traitées contre la maladie de Lyme chaque année aux États-Unis et que 129 000 cas sont signalés chaque année en Europe.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, a été choisi par Ørsted pour assurer l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC) de sa première centrale solaire en Irlande, située dans le comté de Carlow, à l'est du pays. « Avec ce nouveau contrat de prestation de services, Voltalia illustre sa compétitivité comme constructeur de centrales solaires », déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, dont les résultats semestriels, seront communiqués le 5 septembre avant Bourse.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le PMI manufacturier en août sera connu à 15h45 avant les dépenses de construction en juillet et le PMI manufacturier de l'ISM en août à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,14% à 1,1055 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont ouvert la semaine sur une note globalement positive après la publication des indices PMI. En zone euro, l'activité manufacturière est restée en territoire de contraction en août, Wall Street était "off" ce lundi. Côté valeurs, Sanofi a fini en tête du CAC 40 après la publication de résultats positifs pour son produit contre la sclérose en plaques. De son côté, Atos s'est replié sur fond de perspectives financières revues à la baisse pour la période 2024-2027. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 7646 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,28% à 4971 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance du mois d'août dans le positif, après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-unis. En août, elle est ressortie à 2,5% contre 2,6% attendu. Côté valeurs, Intel a rebondi alors que le groupe envisage une restructuration. En outre, Dell a fini hausse après sa solide performance au deuxième trimestre. Les marchés seront fermés lundi en raison de la fête du Travail (Labor Day). Le Dow Jones a gagné 0,55% à 41 563,08 points et le Nasdaq a avancé de 1,13% à 17 713,62 points.