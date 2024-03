Stabilité attendue à Wall Street au terme d'un bon premier trimestre

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais positif. Il s'agira de la dernière séance de la semaine, Wall Street étant fermé pour le Vendredi Saint. L'indice S&P 500 affiche une progression de 10% depuis le 1er janvier, soit son meilleur début d'année depuis 2019. Les investisseurs ont pris connaissance d'une croissance un peu plus forte que prévu au quatrième trimestre. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite grappillent 0,01%.

Hier à Wall Street

En recul hier, les marchés américains ont clôturé en hausse avant la publication des chiffres de l'inflation américaine au mois de février vendredi en début d'après-midi. Ces données seront très scrutées par la Fed qui a confirmé une baisse des taux à trois reprises pour 2024. Dans le même temps, les données sur les revenus et la consommation des ménages en février seront aussi publiées. Côté valeurs, le distributeur de jeux vidéo GameStop a chuté suite à une performance trimestrielle décevante. Le Dow Jones a gagné 1,22% à 39760 points et le Nasdaq a progressé de 0,51% à 16399 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le produit intérieur brut a augmenté de 3,4% en rythme annuel au quatrième trimestre 2023 aux Etats-Unis, selon la troisième estimation. Les économistes anticipaient une croissance de 3,2%. Au troisième trimestre, il avait augmenté de 4,9%.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 210000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 212000 après 212000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mars et celui des promesses de ventes de logements en février seront publiés à 15 heures.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz américains seront dévoilées à 15h30.

Les valeurs à suivre

Chemours

Chemours est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié une perte nette de 18 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 0,12 dollar par action diluée. Le chimiste américain enregistre un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars sur le trimestre en hausse de 2% sur un an. Le groupe anticipe une baisse de 10% de ses ventes de sa division Titanium au prochain trimestre et une baisse de 15% de son Ebitda, en raison de la faiblesse de la demande. Sa division Solutions Thermiques devrait croitre de 20%.

Home Depot

Home Depot a conclu un accord définitif pour l'acquisition de SRS Distribution, un distributeur de matériaux de construction, servant les couvreurs, les paysagistes et les pisciniers professionnels. La transaction représente 18,25 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Cette transaction devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action en raison des charges d'amortissement, mais être relutive du point de vue du BPA cash au cours de la première année, après la clôture, à l'exclusion des synergies.

Take-Two

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two a annoncé la conclusion d'un accord définitif avec Embracer Group en vue de l'acquisition de The Gearbox Entertainment Company pour 460 millions de dollars. Le montant sera payé exclusivement en actions. L'opération exclut certains actifs d'édition de tiers et d'autres actifs que Take-Two considère comme non essentiels à ses activités. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre 2024.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance est attendu en baisse malgré un bénéfice net ajusté trimestriel en hausse de 2,8% sur un an à 1,20 dollar et un chiffre d’affaires en hausse de 6,3% sur un an à 37,1 milliards de dollars. Le groupe pharmaceutique américain abaisse sa prévision de bénéfice net annuel par action à une fourchette de 3,20 à 3,35 dollars, invoquant un contexte difficile pour le secteur de la distribution aux Etats-Unis et une dépréciation de 5,8 milliards dans le dossier VillageMD. L'Ebitda ajusté est attendu au seuil de rentabilité, soit au milieu de la fourchette donnée précédemment.