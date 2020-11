Stabilisation en vue à la Bourse de Paris, rivée sur les Etats-Unis

La Bourse de Paris était attendue en très légère progression jeudi, tandis que Joe Biden s'approchait de la Maison-Blanche et même si Donald Trump a entamé des recours judiciaires.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 progressait de 0,14% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait grimpé de 2,44% à 4.922,85 points.

La course aux Etats américains continue de tenir en haleine les marchés.

Joe Biden a fait un pas décisif en reprenant le Wisconsin et Michigan à Donald Trump, en plus de l'Arizona. Une seule victoire dans le Nevada, la Géorgie ou la Pennsylvanie lui suffit pour atteindre les 270 grands électeurs et être élu président.

L'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé une première offensive judiciaire, dans le Wisconsin, où l'écart est de moins de 1% après un dépouillement quasi-complet, selon plusieurs médias américains. Un recours pour obtenir la suspension du comptage dans l'Etat-clé de Pennsylvanie a également été déposé.

Même s'il accède à la Maison-Blanche, Joe Biden "n'aura pas spontanément pas les moyens de ses objectifs", relève Hervé Goulletquer, stratégiste de la Banque Postale AM. Si les démocrates ont gardé le contrôle de la Chambre des représentants, les chances d'un basculement du Sénat en leur faveur se sont réduites, après la réélection de plusieurs républicains.

"Il sera probablement incapable de s'attaquer au pouvoir des grandes entreprises technologiques ou d'augmenter l'impôt sur les sociétés" estime David Madden, analyste de CMC Markets. Selon lui, "le sentiment que les choses ne vont pas beaucoup changer" a aidé la forte hausse des marchés mercredi.

L'hypothèse d'une Maison-Blanche démocrate et d'un Sénat républicain "serait certainement la meilleure option pour les marchés", abonde de son côté John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a pris 1,34% mercredi. Le Nasdaq, poussé par la forme éclatante des géants technologiques américains, a grimpé de 3,85%.

Jeudi, la Bourse de Tokyo a fortement progressé de 1,73%, son indice vedette Nikkei signant au passage un record annuel.

Pour autant, nuance David Madden, "il est moins probable que Joe Biden sera en mesure de faire passer un plan de relance massif", attendu par les marchés.

Dans le même temps, l'économie américaine s'essouffle par rapport à son rebond initié à la fin du printemps. Le marché de l'emploi se redresse plus lentement, et la croissance de l'activité est plus molle.

La réunion monétaire de la réserve fédérale américaine, qui s'achève dans la soirée en Europe avec une prise de parole de son président Jerome Powell, est donc aussi attendue.

Parmi les valeurs à suivre

La saison des résultats se poursuivait par ailleurs, et plusieurs noms du CAC 40 ont fait leur publication avant bourse.

Société Générale a renoué avec les bénéfices après une perte de plus d'un milliard d'euros au trimestre précédent.

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a profité d'une amélioration des conditions des marchés de l'acier pour réduire sa perte au troisième trimestre.

Veolia a aussi renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, se disant confiant malgré la crise sanitaire mondiale.

Legrand s'est, au contraire, montré prudent pour la fin de l'année, et a annoncé un recul de son bénéfice net reculer sur les neuf premiers mois.

