Stabilisation attendue de la Bourse de Paris au lendemain d'un fort recul

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi, tentant de se stabiliser après avoir débuté le trimestre sur un fort recul, lestée par l'expansion rapide du nouveau coronavirus aux Etats-Unis.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,25% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, l'indice avait fini en fort recul de 4,30% à 4.207,24 points.

Wall Street n'a pas échappé à la vague d'angoisse mercredi sur les marchés mondiaux et a aussi fini en nette baisse.

"Les principaux indices américains ont fini en nette baisse hier soir dans le sillage des informations" évoquant un nouveau confinement en Chine pour une partie de la population (notamment dans la province de Henan) à cause d'une résurgence des cas de coronavirus", souligne John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud Securities.

"La décision du gouverneur de Floride d'appeler les habitants à rester confinés chez eux a aussi ajouté une dose de nervosité au marché", a-t-il ajouté.

Selon lui, en dépit de ces éléments, "les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans une tentative de stabilisation technique".

Face à la pandémie qui a déjà fauchés plus de 46.000 personnes et touche plus de 900.000 personnes dans le monde --dont 215.000 aux Etats-Unis où la maladie progresse le plus vite--, les investisseurs, comme le reste de la planète restent désemparés.

"Le démarrage boursier du deuxième trimestre ne laisse rien augurer de bon pour les semaines à venir", juge pour sa part Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

L'emploi aux Etats-Unis sera de nouveau très scruté.

"On s'attend à une forte hausse des revendications chômage aux Etats-Unis pour la semaine allant jusqu'au 28 mars, potentiellement plus importante que la semaine précédente", note M. Dembik.

"En effet, sous l'effet d'une forte demande, beaucoup d'Américains n'avaient pas pu s'enregistrer du fait de la saturation des sites web et des lignes téléphoniques, ce qui explique qu'une partie des nouvelles revendications ont vraisemblablement été reportées sur la semaine allant au 28 mars", a-t-il complété.

En matière d'indicateurs, la balance commerciale des États-Unis pour le mois de février est aussi à l'agenda.

VALEURS A SUIVRE

Renault : Trois syndicats du constructeur automobile, la CFE-CGC, la CFDT et FO, ont décidé mercredi de signer un accord négocié avec la direction garantissant 100% de leur rémunération aux salariés en chômage partiel à cause du coronavirus.

Engie : Le géant de l'énergie a annoncé le retrait de sa prévision pour 2020 et l'annulation de son dividende compte-tenu de la pandémie.

Veolia : Le leader mondial du traitement de l'eau et des déchets a suspendu ses prévisions financières pour 2020 et va diviser par deux le dividende qui devait être versé, en raison de la crise du nouveau coronavirus.

TechnipFMC : Le groupe va réduire en 2020 de nombreuses dépenses, notamment ses investissements qui seront diminués de 30%, afin de faire face à la chute des cours du brut et à l'épidémie de coronavirus.

Amundi : Le poids lourd de la gestion d'actifs va proposer à son conseil d'administration de ne pas soumettre à l'assemblée générale du 12 mai prochain la distribution d'un dividende de 3,10 euros par action au titre de l'exercice 2019, et d'affecter en réserve l'intégralité du résultat de l'année 2019.

Dassault Aviation : Le groupe a annoncé qu'il suspendait ses objectifs 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et renonçait à verser un dividende à ses actionnaires.

Orchestra-Prémaman : Le groupe spécialisé dans le prêt-à-porter enfantin et les articles de puériculture, se dirige vers un redressement judiciaire.

abx/jld/spi