Stabilisation attendue à Wall Street après le trou d'air de lundi

(AOF) - Les marchés américains devraient rebondir légèrement après leur chute d’hier. Les investisseurs seront attentifs à a publication du rapport Jolts sur les créations d'emploi, avant l'indice des prix à la consommation en février qui sera connu mercredi. Coté valeurs, Oracle est attendu en léger repli à Wall Street en raison de résultats décevants. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq progressent respectivement de 0,11% et 0,15%. Le rendement du 10 ans américain rebondit de 2,2 points de base à 4,238%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en net repli sur fond de craintes au sujet de la croissance mondiale. Les taux longs reculent des 2 côtés de l'Atlantique après que Donald Trump a refusé d’écarter le scénario d’une récession liée aux droits de douane lors d’une interview accordée à Fox News. Côté valeurs, Tesla a fini lanterne rouge, le constructeur automobile souffrant d'une conjonction de mauvaises nouvelles. L'indice des prix à la consommation en février sera connu mercredi .Le Dow Jones a perdu 2,08% à 41911 points et le Nasdaq s'est replié de 4% à 17468 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en novembre sera publié à 15 heures.

Les valeurs à suivre

Delta Airlines

Delta Airlines est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après avoir réduit de moitié ses estimations de bénéfices pour le premier trimestre, invoquant la faiblesse de la demande intérieure aux Etats-Unis. La compagnie aérienne américaine ne s’attend plus désormais qu’à un bénéfice par action compris entre 0,30 et 0,50 dollar au 1er trimestre, contre de 0,70 à 1 dollar précédemment. Le chiffre d’affaires ne devrait progresser que de 3% à 4% contre de 7% à 9% prévus initialement.

Illumina

Illumina a abaissé ses prévisions pour 2025. La société spécialiste des dispositifs de séquençage s'attend désormais à un bénéfice ajusté de quelque 4,50 dollars par action en 2025, contre 4,50 dollars à 4,65 dollars précédemment. La Chine, qui représente 7% de son chiffre d'affaires, a annoncé la semaine dernière l'interdiction de l'importation de ses séquenceurs génétiques. Illumina met parallèlement en place un programme de réduction des coûts d'environ 100 millions de dollars pour l'exercice 2025.

Oracle

Oracle est attendu en léger repli à Wall Street en raison de résultats décevants. Au troisième trimestre, clos fin février, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 22% à 2,936 milliards de dollars, soit 1,02 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,47 dollar, ressortant 2 cents au-dessous du consensus Bloomberg. Les revenus ont augmenté de 6% à 14,13 milliards de dollars alors que le marché visait 14,40 milliards de dollars.

Southwest Airlines

Southwest Airlines est attendu en hausse de plus de 10% malgré la réduction de ses prévisions de croissance des bénéfices annoncée ce mardi. La compagnie aérienne américaine invoque en écho de sa concurrente Delta Airlines la faiblesse de la demande et le contexte d'incertitude économique. Southwest s'attend désormais à ce que la croissance de son RASM (revenu par siège mile disponible) se situe entre 2 % et 4 % ce premier trimestre, contre 5 % à 7 % précédemment.