 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Staar Surgical résilie l'accord de fusion avec Alcon
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions au paragraphe 1, le commentaire du directeur général au paragraphe 4)

STAAR Surgical STAA.O a annoncé mardi son intention de mettre fin à son accord de fusion avec le géant suisse de l'optique Alcon ALCC.S après avoir échoué à obtenir suffisamment de votes d'actionnaires pour approuver l'opération, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 15% dans les premiers échanges.

Le vote est intervenu après les efforts renouvelés d'Alcon pour conclure l'accord malgré l'opposition du principal actionnaire de Staar, Broadwood Partners.

Le mois dernier, Alcon avait fait une nouvelle offre

d'une valeur de 1,6 milliard de dollars pour Staar, en hausse par rapport à son offre initiale qui évaluait la société à 1,5 milliard de dollars.

"Nous respectons le résultat du vote et nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec les actionnaires afin d'assurer le meilleur résultat possible pour STAAR en tant que société autonome", a déclaré le directeur général Stephen Farrell.

Staar, qui produit et commercialise des lentilles implantables pour l'œil, a dû faire face à une baisse de ses revenus et à un effondrement de ses ventes en Chine.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALCON
64,740 CHF Swiss EBS Stocks +1,89%
STAAR SURGICAL
20,9350 USD NASDAQ -12,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank