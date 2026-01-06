Staar Surgical résilie l'accord de fusion avec Alcon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

STAAR Surgical STAA.O a annoncé mardi son intention de mettre fin à son accord de fusion avec le géant suisse de l'optique Alcon ALCC.S après avoir échoué à obtenir suffisamment de votes d'actionnaires pour approuver l'opération, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 15% dans les premiers échanges.

Le vote est intervenu après les efforts renouvelés d'Alcon pour conclure l'accord malgré l'opposition du principal actionnaire de Staar, Broadwood Partners.

Le mois dernier, Alcon avait fait une nouvelle offre

d'une valeur de 1,6 milliard de dollars pour Staar, en hausse par rapport à son offre initiale qui évaluait la société à 1,5 milliard de dollars.

"Nous respectons le résultat du vote et nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec les actionnaires afin d'assurer le meilleur résultat possible pour STAAR en tant que société autonome", a déclaré le directeur général Stephen Farrell.

Staar, qui produit et commercialise des lentilles implantables pour l'œil, a dû faire face à une baisse de ses revenus et à un effondrement de ses ventes en Chine.