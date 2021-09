Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sté Générale : replonge de près de 7% vers 24,1E information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - Un contexte redevenu très 'risk off' fait rechuter les taux d'intérêt de près de -4Pts (OAT, Bunds et même les t-Bonds): la Sté Générale replonge de près de 7% vers 24,1E (ce qui efface tous les gains depuis le 22 juillet), ouvrant au passage un gros 'gap' sous les 26E. Le titre n'est pas loin de valider la cassure du support oblique moyen terme qui gravite vers 24E : si tel était le cas, 2 ultimes supports se présentent vers 23,2E puis 23,05E (plancher estival du 19/07, testé à la suite d'une baisse de -4,6% survenu le 1er jour du terme boursier du mois d'août).

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.55%