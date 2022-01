Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : vers un re-test des 45,85E ? information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 11:24









(CercleFinance.com) - Dopé par ses ventes, ST-Micro refranchit en force les 45E et s'achemine vers le comblement du 'gap' des 45,71E du 19/11 puis vers un re-test des 45,85E du 19/11 (meilleure clôture absolue).





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +5.45%