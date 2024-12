ST-Micro : teste une résistance vers 24,8E information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - ST-Micro vient de ricocher il y a 1 semaine sous une résistance oblique moyen terme qui gravitait vers 25,3E.

Cette même résistance transite actuellement vers 24,8E et en cas de franchissement, validerait un potentiel de hausse jusque vers 26,7E (ex-zénith du 26 octobre).





Valeurs associées STMICROELECTR 25,02 EUR MIL +2,12%