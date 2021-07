Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : tente de refranchir les 31E Cercle Finance • 02/07/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - ST-Micro tente de refranchir les 31E, la résistance testée le 30 juin mais qui ne sera pas décisive : il faudrait que le titre perce la résistance oblique qui gravite vers 31,5E pour s'ouvrir le chemin des 33,6E du 6 avril.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.21%