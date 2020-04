Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : sur le point de combler le 'gap' des 24,03E Cercle Finance • 27/04/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - ST-Micro accélère au-delà d'une résistance horizontale correspondant au zénith des 22,4E du 9 avril et se hisse vers 23,85E, à moins de 1% d'un complement du 'gap' des 24,03E du 5 mars (ex-plancher du 18 décembre au 6 janvier) et à 2% de l'ex-plancher des 24,4E du 28/02.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +5.70%