ST-Micro: sous 38,5E, risque de rechute vers plancher 35,3E

(CercleFinance.com) - ST-Micro aligne une 7ème séance de repli sur une série de 8 (-5,5% sur la semaine, -9% depuis le 10 avril).

Une clôture au plus bas ce vendredi sous 36,8E ne serait pas un signal favorable et le prochain support n'est autre que le plancher majeur des 35,26E du 30/10§2023.





