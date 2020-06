Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : s'attaque aux 24,5E, à 2% des 25E Cercle Finance • 03/06/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - ST-Micro devance largement le Nasdaq-100 (qui réédite son record absolu du 19 février) et avec un gain de +7,5% s'attaque aux 24,5E, ce qui signifie que le zénith de clôture du 29 avril n'est plus qu'à 2% et les 25,2E à moins de 3% (fixing d'ouverture du 30 avril).

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris 0.00%