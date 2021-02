Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : risque de double-top sous 34,8E ? Cercle Finance • 10/02/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - ST-Micro valide t'il un risque de double-top sous 34,6/34,8E les 8 décembre puis 9 février (et même triple-top avec le 'pic' intraday du 8 janvier) ? La marge de sécurité reste confortable avec un 1er support (oblique) vers 32,6E puis horizontal à 31,7E. L'alerte à la baisse ne serait déclenchée qu'avec la cassure des 29E (plancher des 14 et 21/12/2020).

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.66%