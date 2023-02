Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : ricoche sous 46,44E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - ST-Micro ricoche sous 46,44E, son dernier record absolu inscrit le jeudi 2 février: le titre devrait revenir combler le 'gap' des 44,26E.

L'objectif suivant sera le comblement du gros 'gap' des 39,45E du 25 janvier dernier (et ex-zénith du 18 janvier).





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -3.58%