ST-Micro : ricoche sous 24,9E, E/T/E en formation ?

(CercleFinance.com) - ST-Micro ricoche sous 24,9E, une E/T/E (25,05/26,7/24/9E) serait-elle en formation ? Pas de validation avant la cassure des 23,65E (plancher du 25/07, voir des 23,5E (support du 16/06 au 29/06) avec 22,2E en ligne de mire puis 21,6E (plancher majeur du 15 mai).

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.50%