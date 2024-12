ST-Micro : ricoche brutalement sous 24,8E, teste 23,8E information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 11:04









(CercleFinance.com) - ST-Micro vient de ricocher brutalement sous une résistance qui transite actuellement vers 24,8E et rechute de -5% vers 23,8E (petit support remontant au 28/11).

Le titre semble bien parti pour re-tester le plancher des 22,95/23E du 20/11.





Valeurs associées STMICROELECTR 23,73 EUR MIL -5,53%