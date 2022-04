Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : retombe vers 38,6E information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 17:53









(CercleFinance.com) - ST-Micro retombe vers 38,6E (plancher du 24/01 au 16/02) et pourrait ensuite s'en retourner combler le 'gap' des 35,91E du 14/03, niveau qui coïncide avec le plancher du 13/10/2021.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.36%