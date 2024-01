Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : retombe sur les 40E, prochain support à 38E information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - ST-Micro retombe sur les 40E, le plancher testé le 27 et 29/09 puis le 4/10/2023.

En cas d'enfoncement, le prochain palier de soutien se dessine vers 38E (testé du 6 au 10 novembre dernier) puis 37,4E (ex-plancher du 4 mai 2023 puis du 24 octobre).





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -0.97%