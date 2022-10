Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : retombe lourdement vers 32E information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 13:49









(CercleFinance.com) - Malgré un doublement des résultats (+131%), ST-Micro ricoche sous 35,2E et rechute sous 32E.

La glissade pourrait donc se poursuivre en direction des 30E puis du 'gap' des 29,37E du 6 juillet.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -7.23%