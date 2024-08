Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : retombe lourdement (-6%), sous les 28E information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - ST-Micro retombe lourdement (-6%), sous les 28,5E (et jusque vers 27,8E), c'est à dire le support majeur du 4 juillet 2022 (et ex-zénith du 14/02/202).

Sa cassure validerait un objectif de 23,65E, le plancher du 14/09/2020 puis 22,6E, ex-zénith du 14 juin 2018.





Valeurs associées STMICROELECTR 28,25 EUR MIL -4,46%