Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro : repart à l'assaut du 'gap' des 47,56E du 2 août information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 13:34









(CercleFinance.com) - ST-Micro repart à l'assaut du 'gap' des 47,56E du 2 août et pourrait viser dans la foulée le retracement du record absolu des 50,46E du 27 juillet dernier (seule et unique clôture au-dessus de 49E à ce jour).





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.68%