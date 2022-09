Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : remonte au contact des 37E information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 17:45









(CercleFinance.com) - ST-Micro remonte au contact des 37E (résistance des 26/08 et 12/09.

Un franchissement validerait un potentiel de hausse jusque vers 38,6/39E, l'ex-zénith estival du 4 août et de la mi-mai dernier.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +3.22%