(CercleFinance.com) - ST-Micro refranchit les 41E mais reste bloqué sous l'ex plancher du 20/12.

Le titre reste dans une tendance baissière avec un potentiel de repli jusque vers 36,5E.





