ST-Micro : refranchir en force les 40E

(CercleFinance.com) - ST-Micro refranchit en force les 40E après une incursion la veille sous le support des 39,8E du 26 septembre et 4 octobre 2023.

Fausse cassure (à 2% près, à 38,8E, c'était trop marginal pour valider le scénario d'une rechute sur 37,5E) et réintégration du 'range' 41/4/40E... il va falloir attendre un signal plus franc pour identifier un nouveau mouvement directionnel.

Le franchissement des 42,5E validerait un nouvel épisode haussier avec un 1er objectif à 44E.





