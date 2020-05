Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : referme le 'gap' des 23,7E, s'avance vers les 24E Cercle Finance • 12/05/2020 à 14:51









(CercleFinance.com) - ST-Micro referme le 'gap' des 23,7E du 4 mai et s'avance vers les 24E (ex-'gap' du 5 mars): il n'y a en réalité plus d'obstacle graphique avant le retracement du récent zénith des 25,2E du 3 avril (au fixing d'ouverture).

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +4.38%