ST-Micro : record à 30,3E, un double-top sous 30E écarté ?

(CercleFinance.com) - Comme un symbole, c'est ST-Micro, notre principal 'proxi' des GAFA qui s'impose à la tête du CAC40 avec +4,6% et qui inscrit au passage un nouveau record annuel et historique à plus de 30,3E(au-delà des 29,9E du 13 octobre et des 29,4E du 13 février). Le scénario d'un double-top historique sous 29,5E/30E ne peut être formellement exclu (la 'marge' de 1% étant trop faible) mais le titre est peut-être bien parti pour atteindre les 34E

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +3.38%