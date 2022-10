Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro: rechute vers 33E après sanction anti-chinoise US information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - ST-Micro rechute vers 33E dans le sillage d'un 'waring' d'AMD et surtout après de nouvelles sanctions antichinoises US (interdiction d'exporter des semi-conducteurs haute performance vers l'Empire du Milieu), ce qui signifie un ralentissement du rythme de la production (la Chine est le 1er acheteur au monde).

ST-Micro s'apprête à refermer le 'gap' des 32,72E du 3 octobre et pourrait poursuivre en direction des 30E puis du 'gap' des 29,37E du 6 juillet.





