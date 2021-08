Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : rechute sur 35E, les 33,2E en vue information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - ST-Micro rechute sur 35E et valide un scénario de 'sommet en tour' avec un long épisode de plafonnement sous 36,5E du 9 au 18 août. L'amorce du mouvement de correction se matérialise sous forme d'un 'gap' sous 36E, le premier au objectif court terme étant le comblement d'un autre 'gap', celui des 33,26E du 26 juillet qui coïncide avec l'ex-zénith du 14 juillet (33,22E).

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -3.93%