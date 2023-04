Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : pullback sur 45,5E, surveiller 43E information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 17:27









(CercleFinance.com) - ST-Micro amorce un pullback sur 45,5E et réintègre l'ex-corridor de consolidation latéral 43,3/47E en formation depuis 8 semaines (après un bref plafonnement sous 49E le 30 mars).

En cas de 'sortie par le bas', ST-Micro redescendait combler le 'gap' des 39,45E du 25 janvier





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.74%