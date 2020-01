Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : pullback sur 26,3, 'gap' béant à 25,36E Cercle Finance • 27/01/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - ST-Micro ricoche sous 27,86E (record historique) et effectue un pullback sur 26,3E: le principal objectif demeure le comblement du 'gap' resté béant à 25,36E depuis le 22 janvier, la zone des 25,5E constituant une ex-résistance qui remontait au 13 décembre.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris -5.01%