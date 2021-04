Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ST-Micro : pullback sous les 32E Cercle Finance • 19/04/2021 à 17:11









(CercleFinance.com) - Après une série d'échecs sous 33,5E, ST-Micro amorce un pullback sous les 32E et il va falloir surveiller la capacité du titre à préserver l'ex-plancher des 21,7E du 27 janvier dernier. En cas de rupture, STM risque d'aller tester le palier des 30E et il ne faudrait pas qu'il compromette ensuite le plancher des 29/28,85E.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.36%