Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ST-Micro: prend +3,8% vers 43,3E ce 1er mars, +3,9% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - ST-Micro prend +3,8% ce 1er mars, s'adjugeant ainsi +3,9% en hebdo : tout s'est joué ce vendredi et le cours soulève la résistance des 43,2E du 12 février: les prochains objectifs à la hausse se situent vers 45E (résistance oblique moyen terme) puis 46,8E, le zénith du 15 décembre 2023.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +3.75%